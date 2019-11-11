Путин заявил о краже сотен миллионов при строительстве космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин заявил, что до сих пор не удалось организовать порядок на строительстве космодрома Восточный, несмотря на десятки уголовных дел и аресты. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что неоднократно говорил о необходимости обеспечить строгое целевое и прозрачное использование финансовых средств в рамках гособоронзаказа, как по отношению к другим проектам, так и к космодрому.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!» — заявил Путин.

По словам российского лидера, уже возбуждено несколько десятков уголовных дел по части хищения средств при строительстве космодрома Восточный.

«Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — сказал Путин.

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