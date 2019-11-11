Таиландские ученые обнаружили останки нового вида динозавров

В Таиланде палеонтологи из университета Маха Саракхам обнаружили в «долине динозавров» в провинции Нонг Буалампху на северо-востоке страны останки нового, уже одиннадцатого вида динозавров. Об этом сообщает Thaiger.

В материале уточняется, что найденный вид динозавров обитал более 60 млн лет назад на территории нынешнего Таиланда и соседних стран.

По словам ученых, судя по окаменелым костям конечностей, существо было длиной 4–4,5 метра и «очень проворное».

Отмечается, что палеонтологические раскопки в таиландской «долине динозавров» идут более 30 лет. За это время были обнаружены останки видов динозавров, которые не встречаются больше нигде в мире.

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