В РАН сообщили о боязни западных ученых ехать в Россию из-за дела ФИАНа

Иностранные ученые боятся ехать в Россию на фоне дела ФИАНа. Об этом «Газете.Ru» рассказал рассказал член-корреспондент РАН, замдиректора Института прикладной физики Ефим Хазанов.

«Мы уже получили обратную связь от наших зарубежных коллег, которые прямо нас спрашивают, не стоит ли им отменить свои уже оплаченные поездки в Россию. Причина — то что они читают про историю с ФИАНом, — расссказал Хазанов. — Меня такой вопрос уже на днях озадачил – один западный ученый, которого мы хорошо знаем, сильно вовлеченный в российскую науку, спросил нас, не стоит ли ему отменить поездку к нам. Отрицательный эффект, так сказать, уже налицо».

Очередные выборы в РАН начинаются на фоне громкого скандала – в конце ноября директора Физического института Николая Колачевского задержали и обыскали по делу о контрабанде оптических окон, которые изготовила частная фирма, расположенная на территории института.