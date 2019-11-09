Российские ученые нашли способ за минуту определять поддельное вино

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу института.

Поясняется, что данным вопросом специалисты занялись после обращения коллег из института безалкогольной и винодельческой промышленности, которые попросили провести исследования образцов напитков для разработки методов определения фальсификата.

По словам исследователей, разработанный прибор быстро и понятно дает информацию о качестве напитка, в то время как использование ныне действующих методов требует дорогостоящего и громоздкого оборудования и занимает много времени.

Кроме того, ныне действующие методы анализа должны проводиться в специализированных лабораториях, в то время как новая разработка может применяться на производстве и в розничной продаже.

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