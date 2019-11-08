Останки мезозойских белок были найдены под Красноярском

Около города Шарыпово Красноярского края были найдены в Березовском карьере были найдены три новых вида мелких млекопитающих мезозойской эры. Об этом сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.

Отмечается, что визуально животные напоминают обычных белок. Отличительной их особенностью являются особые перепонки, которые помогали им планировать с дерева на дерево.

Уточняется, что всего были найдены три разных вида млекопитающих, два из которых, по данным ученым, относятся к новому роду. Он получил название аримаспова шарыповойя (Sharypovoia) и шарыповойя большая (Sharypovoia magna).

Третий вид получил название сибирский майопатагий (Maiopatagium sibiricum). По словам ученых, все эти животные питались семенами и побегами папоротников и голосеменных. Предполагается, что они также могли иметь специальные ядовитые шпоры.

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