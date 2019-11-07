Об опасностях бессонницы рассказали ученые
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Группа исследователей Калифорнийского университета в Беркли рассказали об опасностях плохого сна. Об этом сообщает Nature Human Behaviour.
Согласно данным исследования, отсутствие глубокого сна у человека влияет на его сопротивляемость стрессу и тревожности.
Так в эксперименте приняли участие более 330 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Им предоставили две ночи в лаборатории. Одну из них они должны были провести без сна, другую — с нормальной продолжительностью сна. Затем испытуемым предложили к просмотру ролики, вызывающие отвращение и тревогу.
Уточняется, что эксперимент выявил сбои в коре головного мозга, отвечающей за проявление тревоги, а также показал, что отсутствие режима сна на 30% способствует увеличению уровня стресса.