Об опасностях бессонницы рассказали ученые

Группа исследователей Калифорнийского университета в Беркли рассказали об опасностях плохого сна. Об этом сообщает Nature Human Behaviour.

Согласно данным исследования, отсутствие глубокого сна у человека влияет на его сопротивляемость стрессу и тревожности.

Так в эксперименте приняли участие более 330 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Им предоставили две ночи в лаборатории. Одну из них они должны были провести без сна, другую — с нормальной продолжительностью сна. Затем испытуемым предложили к просмотру ролики, вызывающие отвращение и тревогу.

Уточняется, что эксперимент выявил сбои в коре головного мозга, отвечающей за проявление тревоги, а также показал, что отсутствие режима сна на 30% способствует увеличению уровня стресса.