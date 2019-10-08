Нобелевку по физике получили астрономы

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали трое ученых.

Джим Пибблз удостоен премии за теоретические открытия в физической космологии. Также лауреатами стали Мишель Майор и Дидье Кело за открытие экзопланеты у другой звезды. Имена лауреатов были объявлены на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.

В 2018 году лауреатом Нобелевской премии стали Артур Эшкин, изобретатель оптических пинцетов, и Жерар Муру и Донна Стрикланд, которые получили половину премии за разработку ультракоротких световых импульсов.