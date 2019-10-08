Путин наградил астронавта из США за мужество
Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом за мужество за полет на аварийном «Союзе», передает РИА «Новости».
Хейг получит награду «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации».
В октябре 2018 года пилотируемый корабль, стартовавший с Байконура не смог выйти на орбиту и сработала система аварийного спасения. В составе экипажа находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Космонавты вернулись на землю в спускаемом аппарате, причины аварии носителя выясняет Госкомиссия.
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