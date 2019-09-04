Названы основные факторы развития рака

Ученые выяснили основные факторы, провоцирующие развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщает «Научная Россия» со ссылкой на главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна.

По словам Каприна, специалисты Всемирной организации здравоохранения вычислили три главные причины возникновения рака: курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.

Известно, что курение провоцирует развитие ряда онкологических заболеваний в 20-30 раз, из-за вируса папилломы человека могут появится гинекологический и рака ротоглотки. Провоцировать онкологию также может чрезмерное употребление красного мяса.

Не менее опасны химические вещества, в том числе асбест и некоторые красители.

Ранее сообщалось, что ученые назвали продукты, провоцирующие рак.