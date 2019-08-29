Робот Федор не узнал президента Турции
Робот Федор не смог узнать турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, присутствовавшего во время телемоста своего российского коллеги Владимира Путина с космонавтами на МАКСе-2019. Об этом сообщается в официальном твиттере робота.
Отмечается, что в посте Федор назвал лидера Турции «не идентифицированным участником радиообмена».
«После вчерашнего общения с @KremlinRussia и еще одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза ⟨…⟩ показывал эту комбинацию кисти правой руки», — написал Федор.
Он добавил, что были начаты испытания экзоскелета.
Ранее сообщалось, что следующий робот Федор будет безногим.