«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли

«Роскосмос» планирует создать геостационарную систему наблюдения Земли. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на документ госкорпорации.

Как стало известно, «Роскосмос» хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.

Отмечается, что такая система будет действовать на круговой орбите высотой 35786 км.

Сообщается, что на низкой околоземной орбите в будущие четыре года разместят четыре радиолокационных спутника дистанционного зондирования Земли.

По имеющейся информации, в 2021 и 2023 годах госкорпорация запланировала запустить два спутника «Обзор-Р», а в 2021 и 2022 годах она намерена вывести на орбиту еще два космических аппарата «Кондор-ФКА».