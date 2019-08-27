«Союз МС-14» пристыковался к МКС со второй попытки

Космический корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к МКС со второй попытки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на борту корабля находится человекоподобный робот «Федор».

В момент состыковки, которая произошла на несколько минут раньше, чем было запланировано, МКС находилась над Китаем.

После выравнивания давления между кораблем и станцией, а также проверки герметичности сцепки экипаж МКС сможет открыть люк корабля. Робот «Федор» будет находиться на МКС до 6 сентября, затем он вернется на Землю.

Ранее сообщалось, что экипаж «Союза МС-13» вернулся на борт МКС после перестыковки.