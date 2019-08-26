«Союз МС-13» успешно перестыковался к другому модулю МКС

Экипаж пилотируемого «Союза МС-13» успешно перестыковал корабль со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Отмечается, что маневр начался в 06:35 мск и завершился через 25 минут — в 07:00 мск.

Стыковка была проведена в ручном режиме командиром корабля Александром Скворцовым с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства.

Корабль освободил порт для повторной попытки стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федор».