«Союз МС-13» успешно перестыковался к другому модулю МКС
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Экипаж пилотируемого «Союза МС-13» успешно перестыковал корабль со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.
Отмечается, что маневр начался в 06:35 мск и завершился через 25 минут — в 07:00 мск.
Стыковка была проведена в ручном режиме командиром корабля Александром Скворцовым с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства.
Корабль освободил порт для повторной попытки стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федор».