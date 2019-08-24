Представитель МКС назвал свою версию нестыковки «Союза» с космической станцией

Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал о причинах нестыковки корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «Союзу» не удалось пристыковаться к МКС из-за колебаний, которые возникли при сближении ракеты со станцией.

Он также отметил, что полет проходил успешно до приближения «Союза» к МКС, затем возникли ранее не встречавшиеся колебания из-за которых корабль не смог автоматически пришвартоваться.

Соловьев уточнил, что Федор пока не научился стыковаться с МКС в ручном режиме.

Ранее сообщалось, что повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести.