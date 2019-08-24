Срочное заседание госкомиссии прошло после нестыковки «Союза МС-14» с МКС

Срочное заседание было собрано после несостоявшейся стыковки космического корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, члены государственной комиссии пришли в Центр управления полетами (ЦУП), чтобы обсудить дальнейший план действий и произошедшее.

В настоящее время известно, что в ЦУП решили не устраивать повторный запуск Союза МС-14» в день первой попытки, то есть 24 августа. Планируется, что корабль отправится к станции в ночь с воскресенья на понедельник, с 25 на 26 августа.

24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС. Корабль подошел к Международная космическая станция ближе чем на 100 метров, но завис.

Ранее сообщалось, что в NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС.