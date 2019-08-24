«Союз» с роботом Федором на борту не смог состыковаться с МКС вовремя

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС, корабль отходит от станции. Об этом сообщили в Центре управления полетами, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «Союз МС-14» подошел к станции на дистанцию ближе 100 метров, а затем завис.

Уточняется, что позже корабль начал отходить от дистанции.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура.