Роспотребнадзор приступил к истреблению опасных для жизни комаров на Кубани, число которых резко увеличилось из-за холодного и влажного лета. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, российские учены обнаружили на черноморском побережье Краснодарского края комаров двух видов — Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые являются переносчиками опасных тропических болезней.

Исследователи считают, что насекомые перебрались в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии вследствие глобального потепления. Известно, что представленные вредители могут заразить человека вирусами Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадкой.

Ранее сообщалось, что эпидемиологи предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров в России.