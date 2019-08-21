Эксперты Минздрава перечислили способы избавления от стресса
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Эксперты российского Минздрава проинформировали о том, что поможет избавиться от стресса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По их данным, повышать стрессоустойчивость можно при помощи йоги, аутотренинга и регулярного отдыха на природе. Кроме того, периоды интенсивной работы нужно чередовать с отдыхом. Также нужно следить за настроением и не снимать стресс при помощи алкоголя и табака.
«Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — отмечает специалисты.
Она добавляют, что нужно есть такие продукты, как имбирь, орехи, бананы и шоколад, — они повышают настроение.
Ранее психолог Алексей Рощин заявил, что стресс имеет пользу для организма.