Эксперты Минздрава перечислили способы избавления от стресса

Эксперты российского Минздрава проинформировали о том, что поможет избавиться от стресса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По их данным, повышать стрессоустойчивость можно при помощи йоги, аутотренинга и регулярного отдыха на природе. Кроме того, периоды интенсивной работы нужно чередовать с отдыхом. Также нужно следить за настроением и не снимать стресс при помощи алкоголя и табака.

«Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — отмечает специалисты.

Она добавляют, что нужно есть такие продукты, как имбирь, орехи, бананы и шоколад, — они повышают настроение.

Ранее психолог Алексей Рощин заявил, что стресс имеет пользу для организма.