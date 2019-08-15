Орнитолог рассказал об опасных для самолетов видах птиц

Орнитолог Владимир Романов перечислил опасные виды птиц для самолетов. Об этом пишут «Известия».

По словам ученого, наибольшую опасность для самолетов предоставляют стайные птицы. К ним относятся гуси, журавли, чайки, воробьиные птицы, скворцы, грачи.

Комментирую ситуацию с экстренно севшем в кукурузном поле Airbus A321, в который попали чайки, он отметил, что самолет столкнулся со стаей птиц, так как у него отказали сразу два двигателя.

Он также отметил, что вероятность попадания птиц в лайнер высока при его взлете и посадке. Орнитолог пояснил, что на больших высотах случаев столкновения с птицами зафиксировано не было.

«Сейчас в воздухе повышенное содержание птиц, потому что сезон вывода молодняка», — рассказал Романов.

До этого стало известно об экстренной посадке Airbus A321 в Подмосковье. Двигатели самолета отказали из-за попадания в них чаек.

Ранее сообщалось, что жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа.