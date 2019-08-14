Минобрнауки ужесточило правила общения российских ученых с иностранными коллегами

Министерство науки и высшего образования издало приказ, согласно которому ученые должны получать разрешение на встречи с иностранными коллегами, а также писать отчеты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно данным в документе, руководство института должно будет уведомить за пять суток министерство с указанием всех российских и зарубежных участников. Кроме того, на встрече должны присутствовать минимум два российских ученых.

Отмечается, что на встречу с иностранными коллегами вне рабочего времени за пределами научной организации нужно будет просить разрешение у директора института. После встречи необходимо будет послать отчет с печатью в министерство, в котором должны быть указаны паспортные данные всех ее участников с приложением сканов паспортов иностранцев и основная тема беседы.

Ранее сообщалось, что ученые РФ примут участие в подготовке программы синхротронных и нейтронных исследований.