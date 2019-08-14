Британка десять лет принимала смертельную болезнь за усталость

32-летняя жительница города Милтон-Кинс в Великобритании десять лет принимала опухоль в мозге за хроническую усталость, сообщает The Sun.

Частые головные боли она списывала на сильную усталость от раннего материнства, так как растит четверых детей.

Отмечается, что в 2015 году женщину госпитализировали из-за плохого самочувствия. Ей поставили диагноз астроцитома – опухоль головного мозга, после чего она перенесла две операции.

По словам молодой матери, признаки болезни можно было заметить и раньше. Она уставала сильнее, чем большинство других родительниц, но считала, что у нее просто больше дел.

Ранее сообщалось, что врачи не смогли диагностировать неизвестную болезнь подростка из Британии.