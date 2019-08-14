Россияне стали чаще умирать от рака

Россияне стали больше умирать от рака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно результатам исследования, с начала 2019 года число погибших от онкологических заболеваний в России увеличилось на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

Отмечается, что с января по июль 2019 года от злокачественных новообразований умерли 149 384 человек.

Всего за этот период в России погибли 918 503 человек. Это на 3% меньше, чем в первые шесть месяцев 2018 года.

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