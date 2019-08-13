Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты

Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Nature.

Как отмечается, свои выводы ученые сделали на основе наблюдений на протяжении 23 лет за рационом питания датчан.

По словам исследователей, угрозу возникновения данных болезней может уменьшить употребление продуктов, которые богаты флавоноидами.

Исследователи уточнили, что эти пигменты содержатся в таких продуктах, как яблоки, апельсины, чай, черника, брокколи.

Причем, добавили ученые, употребление флавоноидов оказало максимальный защитный эффект на людей с высоким риском хронических заболеваний, которые связаны с курением и употреблением спиртных напитков.

В исследовании принимали участие 56 тысяч человек в возрасте от 52 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что ученые из России нашли способ остановить рак легких.