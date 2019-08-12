Астронавт из Италии станет первым диджеем в космосе
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Итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым в истории космическим диджеем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что во вторник, 13 августа, он выступит перед любителями электронной музыки с орбиты.
Уточняется, что «космическая музыка» будет транслироваться на музыкальном фестивале World Club Dome на Ибице.
Кроме того, он поделится опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур.
Ранее сообщалось, что Пармитано прибыл на МКС на «Союзе МС-13» вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым.