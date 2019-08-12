Астронавт из Италии станет первым диджеем в космосе

Итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым в истории космическим диджеем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во вторник, 13 августа, он выступит перед любителями электронной музыки с орбиты.

Уточняется, что «космическая музыка» будет транслироваться на музыкальном фестивале World Club Dome на Ибице.

Кроме того, он поделится опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур.

Ранее сообщалось, что Пармитано прибыл на МКС на «Союзе МС-13» вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым.