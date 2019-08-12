Ученые из России нашли способ остановить рак легких

Ученые Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова (ИБХ РАН) и Московского физико-технического института (МФТИ) нашли способ остановить процесс развития раковых клеток в легких. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что при воздействии на нейрорецепторы определенным видом белка можно уничтожать клетки рака легкого.

Уточняется, что в ходе эксперимента была использована водорастворимая модификация белка Lynx1 (регулятора никотиновых ацетилхолиновых рецепторов).

Кроме того, клетки этого белка играют важную роль в зарождении и развитии опухолей, связанных с курением.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили основную причину рака шеи и головы.