В планетарии рассказали, как лучше наблюдать за звездопадом Персеиды

Директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, как лучше наблюдать за масштабным астрономическим явлением — звездопадом Персеиды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что лучше всего смотреть на метеорным потоком в отдаленной от городской среды местности.

Рублева отметила, что желающим увидеть звездопад придется запастись терпением, поскольку метеориты представляют собой слабо заметные вспышки.

Директор планетария добавила, что наблюдать звездопад нужно около часа лежа на земле.

Кроме того, стоит воздержаться от разведения костров, поскольку яркие вспышки могут ухудшить видимость.

Ранее сообщалось, что погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды.