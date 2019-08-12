Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды
close
Метеорный поток Персеиды смогут увидеть жители Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что погодные условия складываются благоприятно, поэтому вероятность увидеть звездопад составляет 90%.
Уточняется, что звездопад пройдет в ночь с 12 на 13 августа.
Заявляется, что звездопад Персеиды является одним из самых зрелищных астрономических явлений.
Ранее сообщалось, что москвичи увидят метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.