Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды

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Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Метеорный поток Персеиды смогут увидеть жители Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что погодные условия складываются благоприятно, поэтому вероятность увидеть звездопад составляет 90%.

Уточняется, что звездопад пройдет в ночь с 12 на 13 августа.

Заявляется, что звездопад Персеиды является одним из самых зрелищных астрономических явлений.

Ранее сообщалось, что москвичи увидят метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.