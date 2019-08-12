Ученые выяснили основную причину рака шеи и головы

Ученые из Университета Томаса Джефферсона определили основную причину возникновения и развития рака головы и шеи, который в настоящее время находится на шестой позиции самых распространенных онкологических болезней в мире. Об этом сообщает Medicalxpress.

Как отмечается, опухоль возникает во внешнем слое кожи и слизистых рта, носа и горла в виде плоскоклеточного рака головы и шеи по причине курения сигарет.

Специалисты выяснили, что дым стимулирует агрессивность и рост плоскоклеточного рака и намного понижает эффективность его лечения. Благодаря новому открытию, в дальнейшем ученые планируют избавиться от негативного метаболического состояния, которое вызывает сигаретный дым.

В случае успеха эксперимента медики смогут повлиять на развитие рака. В будущем, возможно, даже получится обратить болезнь вспять.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что чрезмерное употребление газировки может вызвать рак.