Астероид размером с пирамиду Хеопса несется к Земле

К Земле приближается астероид, который по своим размерам превосходит Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Как отмечается, он приблизится к планете к концу августа 2019 года.

Уточняется, что астероид достигает диаметра в 160 метров, что на 20 метров больше пирамиды Хеопса.

Согласно данным NASA, 28 августа астероид окажется на расстоянии в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

В конце концов, он разминется с Землей на расстоянии приблизительно миллиона километров.

Ранее сообщалось, что огромный астероид несется к Земле.