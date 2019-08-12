Врач из США дала советы по борьбе с гипертонией

Американский кардиолог Элизабет Клодас назвала четыре способа для борьбы с гипертонией — повышенным давлением. Об этом сообщает телеканал «360».

По ее словам, для начала необходимо избавиться от лишних килограммов, поскольку нормализация веса стабилизирует показатели артериального давления.

В качестве второго шага она назвала отказ от алкоголя и курения.

Третьей рекомендацией для борьбы с гипертонией она назвала снижение употребления натрия. Вместо этого, подчеркнула кардиолог, в завтрак следует добавить сырые овощи и фрукты.

В качестве четвертого пункта Клодас предложила вести активный образ жизни, который позволят укрепить сердечно-сосудистую систему.

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