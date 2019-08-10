У России появится саморазлагающийся спутник

«Роскосмосу» удалось получить патент на изобретение спутника, саморазлагающегося в космосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, заявка на получение патента была подана два года, однако получить ее удалось в конце июня этого года. Когда срок использования спутника закончится, с Земли нужно будет подать команду, которая приведет к тому, что космический аппарат будет уничтожен. Для этого спутник нужно изготавливать из веществ, которые при нагревании из твердого состояния переходят в газообразное.

Ранее исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил, что российского робота «Федора» научили шутить и поддерживать философские беседы.