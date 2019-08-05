Страница на фейсбуке с подготовкой штурма секретной базы США удалена

На Facebook удалена страница, на которой готовился штурм секретной базы США «Зоны-51».

При попытке открыть страницу, появляется надпись: «возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

27 июня администраторы фейсбук-сообщества с мемами создали встречу «Штурмуем «Зону 51». Они не смогут остановить нас всех», а также обозначили дату — 20 сентября 2019 года. Однако локальная шутка настолько пришлась по нраву пользователям, что на участие в штурме подписались уже почти 2 млн человек, а интересующихся оказалось и того больше.

«Зона 51» — это американская военная база, подразделение военно-воздушной базы «Эдвардс». По мнению некоторых пользователей соцсетей, та якобы находятся тела пришельцев и изучаются внеземные технологии.