Страница на фейсбуке с подготовкой штурма секретной базы США удалена
На Facebook удалена страница, на которой готовился штурм секретной базы США «Зоны-51».
При попытке открыть страницу, появляется надпись: «возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».
27 июня администраторы фейсбук-сообщества с мемами создали встречу «Штурмуем «Зону 51». Они не смогут остановить нас всех», а также обозначили дату — 20 сентября 2019 года. Однако локальная шутка настолько пришлась по нраву пользователям, что на участие в штурме подписались уже почти 2 млн человек, а интересующихся оказалось и того больше.
«Зона 51» — это американская военная база, подразделение военно-воздушной базы «Эдвардс». По мнению некоторых пользователей соцсетей, та якобы находятся тела пришельцев и изучаются внеземные технологии.