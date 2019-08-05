Робот «Федор» научился шутить и философствовать

Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил, что российского робота «Федора» научили шутить и поддерживать философские беседы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный робот очень общительный и с чувством юмора.

Он отметил, что «Федор» способен поговорить на различные темы, начиная от приветственных и заканчивая философией космоса.

Директор уточнил, что робот, обладающий голосовым помощником, может общаться на любую тему, начатую его собеседником.

Как отмечается, 22 августа «Федор» отправится на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее сообщалось, что робот Федор заговорил.