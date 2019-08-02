Специалист РАН назвал самое чистое место для купания в Крыму

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал о самых чистых местах для купания в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, чистая вода для купания есть у крымского мыса Тарханкут. Благоприятным местом для купания также считается южное побережье Крыма.

Самая неблагоприятная экологическая обстановка у румынского и украинского черноморского побережья, а также в западной части полуострова, добавил Коновалов.

Он также отметил, что в западной части Крыма есть места, где вода чистая и прозрачная, на этих территориях система течений функционирует против часовой стрелки.

«Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище, поэтому там вода прозрачная», — рассказал Коновалов.

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировали резкий рост турпотока с Украины.