Медики рассказали о болезнях, при которых купание противопоказано

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин назвал болезни, при которых купание противопоказано. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, медицинские противопоказания для купания присутствуют при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, эпилепсии, сахарном диабете и при наличии инфекционно-воспалительных процессов.

Еще Холдин отмечает, что также большую опасность для посещения водоемов вызывает состояние алкогольного опьянения.

Он уточняет, что при купании в таком состоянии теряется контроль над поведением и ухудшается ориентация, координация движений.

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