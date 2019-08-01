Путин поддержал проект создания Национального космического центра
close
Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает проект создания в стране Национального космического центра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ФАН.
Уточняется, что об этом он сказал на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
Отмечается, что Рогозин даже показал Путину предварительный эскиз центра.
«Поддерживаю», — добавил Путин.
Ранее сообщалось, что российским космонавтам разработали правила поведения.