Смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза в России

Шанс летального исхода от туберкулеза снизился в 3,8 раза с 2005 по 2018 год, говорится в докладе «Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России в 2018 году» на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава страны.

Согласно документу, россияне почти в 10 раз меньше умирали от туберкулеза в прошлом году, в отличие от 2017 года.

Как отмечается, пиком смертей от этого заболевания признан возраст 35-44 года. Также известно, что до выхода не пенсию в трудоспособном возрасте от туберкулеза умирают около 77% мужчин и 60% женщин.

«В России улучшается эпидемическая ситуация по туберкулезу», — подчеркивается в докладе.

Ранее врачи рассказали об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна.