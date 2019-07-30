Байкалу грозит новая опасность

Уничтожить экосистему озера Байкал могут участившиеся наводнения в Иркутской области. С таким заявлением выступил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов, пишут «Известия».

По его словам, наводнения действительно угрожают Байкалу, так как из-за них в озеро могут попасть отходы из закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он отметил, что на территории предприятия до сих пор существуют огромные ямы с вредными веществами.

Если вдруг отходы попадут в Байкал, то в озере погибнет зоопланктон и из-за этого могут погибнуть водные обитатели. В следствие этого, в районе под угрозой исчезновения окажутся птицы и нерпы, предполагает издание.

Ранее биологи подтвердили уникально высокую скорость эволюции в Байкале.