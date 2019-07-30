Ученые назвали приносящий вред от секса возраст

Американские ученые после проведения опроса и эксперимента выяснили, когда интимные отношения людей начинают им вредить. Результаты исследования показал РЕН ТВ.

Специалисты пять лет проводили исследования среди 2200 человек в возрасте от 57 до 85 лет. Они выяснили, что секс опасен для мужчин после 60-ти лет и полезен для женщин. Интимные отношения приносят вред мужскому сердцу, так как от этого увеличивается риск развития различных заболеваний. Это происходит из-за выделения полезных для сердца гормонов.

Противоположная ситуация состоит с сексуальной жизнью женщин преклонного возраста. Секс полезен для их сердечно-сосудистой системы, предохраняя от инфаркта примерно на 45%.

Также ученые сообщили, что за время пятилетнего эксперимента от секса умерли около 1% участников.

Ранее сообщалось, что людям предложили записывать секс «на будущее».