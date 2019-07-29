Российских врачей будут премировать за выявление рака

Минздрав России предложил премировать врачей за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно проекту, сумма выплаты составит 1000 рублей за один выявленный случай, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических исследований.

Также выплаты в размере 500 рублей получат врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение профилактического смотра и диспансеризации, медработники, которые назначили диагностику и вовремя установили диспансерное наблюдение за человеком с онкозаболеванием.

Дата вступления постановления в силу – 1 января 2020 год.

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