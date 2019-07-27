Стали известны поводы пить алкоголь до потери сознания

Ученые из Австралии и США выяснили, какими поводами руководствуются люди при распитии алкоголя до потери сознания. Об этом пишет Medical Xpress.

Исследователям с помощью анализа сотни постов в Twitter в 2018 году удалось выяснить, что в основном, желание напиться у людей наступает в день рождения, а также при наличии достижений на работе.

Кроме того, стремление напиться спиртного до потери сознания вызывают спортивные победы.

Ученые отмечают, что большинство людей, которые решили использовать алкоголь в качестве способа уйти от проблем, на утро могут не вспомнить о том, как завершился вечер.

Ранее объяснили, почему употребление спиртного может быть принести вред организму в жару.