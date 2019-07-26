Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
Отмечается, что он удивился из-за статистических данных, согласно которым в год на Восточном должно быть 310 солнечных дней.
«…может, климат поменялся. Заливает котлованы», — сказал Рогозин.
Он уточнил, что дожди идут уже месяц, и назвал происходящее «большой бедой».
Ранее Рогозин объявил о начале возведения второй очереди космодрома Восточный.