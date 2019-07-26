Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.

Отмечается, что он удивился из-за статистических данных, согласно которым в год на Восточном должно быть 310 солнечных дней.

«…может, климат поменялся. Заливает котлованы», — сказал Рогозин.

Он уточнил, что дожди идут уже месяц, и назвал происходящее «большой бедой».

Ранее Рогозин объявил о начале возведения второй очереди космодрома Восточный.