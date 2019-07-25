О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты

Оксфордские ученые провели исследования, в ходе которых выяснилось, что аспирин могут привести к смерти. Об этом сообщает ScienceAlert.

Отмечается, что аспирин может провоцировать внутренние кровотечения в организме человека.

Уточняется, что пожилым людям после инфаркта необходимо употреблять вместе с аспирином специальный медикамент.

Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.

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