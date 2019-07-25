Психологи отыскали плюсы в работе летом

Психолог Ольга Маховская рассказала о плюсах работы во время летних отпусков, передает РИА «Новости».

По ее словам, в это время руководство меньше контролирует сотрудников.

«Сотрудники уходят, и мы с благодарностью относимся к тем, кто остается на посту. Они оказываются «вне поля зрения», — заявила Маховская.

Она добавила, что это время лучше подходит для интровертов, так как в офисе находится меньше работников.

Ранее сообщалось, что около четверти россиян не планируют отпуска этим летом.