Умер Крис Крафт
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Скончался на 96 году жизни первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении главы космического агентства Джима Брайденстайна.
По его словам, с уходом Крафта, США потеряли национальное достояние. Он назвал скончавшегося руководителя «одним из первопроходцев NASA».
Также считается, что Крафт помог стране отправить человека в космос и на Луну.
Причины смерти не уточняются.
Стоит отметить, что Крафт также руководил космическим центром NASA имени Линдона Джонсона.