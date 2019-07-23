Умер Крис Крафт

Скончался на 96 году жизни первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении главы космического агентства Джима Брайденстайна.

По его словам, с уходом Крафта, США потеряли национальное достояние. Он назвал скончавшегося руководителя «одним из первопроходцев NASA».

Также считается, что Крафт помог стране отправить человека в космос и на Луну.

Причины смерти не уточняются.

Стоит отметить, что Крафт также руководил космическим центром NASA имени Линдона Джонсона.