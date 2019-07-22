В России остановлено производство двигателей для ракет «Протон»

НПО Энергомаш сообщил, что произвел двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекращает их производство, сообщает РИА «Новости»

Как заявил директор предприятия Игорь Арбузов, создан необходимый задел для того, чтобы собирать ракеты для завершения этой программы.

Снова запустить производство можно будет, если появятся новые контракты.

Ранее источник проинформировал о том, что ракету-носитель «Протон-М» отправили в космос, несмотря на трещину.