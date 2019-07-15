Когда россияне увидят полное лунное затмение

Заведующая обсерваторией Петербургского планетария Мария Смирнова заявила, что полное лунное затмение со всей территории России можно будет увидеть осенью 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, некоторые фазы затмения россияне смогут наблюдать на Дальнем Востоке 26 мая 2021 года и в Сибири 8 ноября 2022 года.

Однако, подчеркнула она, полным затмением жители России смогут насладиться 7 сентября 2025 года.

Она добавила, что во время полного лунного затмения Луна целиком попадает в тень Земли и становится красного цвета.

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