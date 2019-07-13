Разгонный блок с космической обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты

Головной блок космической обсерватории «Спектр-РГ» успешно отделился от третьей ступени носителя, сообщает ТАСС.

Отмечается, что отделение обсерватории от разгонного блока ДМ-03 произойдет в течение двух часов.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» стартовала с площадки №81 космодрома Байконур. «Спектр-РГ» предназначен для наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне.

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