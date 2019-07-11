Почему летом нужно есть больше персиков и бананов, рассказали эксперты

Летом желательно есть персики и бананы, чтобы восполнить дефицит калия в теле из-за сильного потоотделения. Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам начальника московского управления государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нины Зайцевой, при интенсивном потоотделении может возникнуть нехватка калия. Чтобы восполнить недостающее вещество, необходимо есть свежие фрукты и ягоды с высоким содержанием калия – персики, бананы, ананасы, абрикосы и черную смородину.

Также она добавила, что из фруктов можно приготовить салат, тогда организм получит целый комплекс витаминов.

Ранее врачи назвали самые полезные ягоды.