Названа безвредная доза шоколада

Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА «Новости».

По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.

При этом врачи уточняют, что шоколад лучше есть в первой половине дня, а содержание какао должно быть не менее 50%.

При этом врач-диетолог Елена Ливанцова отметила, что с точки зрения калорийности молочный и темный шоколад примерно равны.

При этом эксперты сходятся во мнении, что темный шоколад для здоровья человека лучше из-за полезных компонентов.

Противопоказаниями для употребления шоколада, по мнению врачей, являются заболевания поджелудочной железы.